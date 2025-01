Adolescente é baleado na cabeça por ter pisado no pé de traficante

Um adolescente de 18 anos foi baleado na cabeça na madrugada do dia de Ano Novo, após pisar no pé de um traficante de drogas, em Queimados, na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro.

Testemunhas relataram que o suspeito exigiu que Kauan Galdino Florêncio Pereira pedisse desculpas, mas o jovem ficou nervoso e não conseguiu fazê-lo, segundo noticiado pelo g1.

O homem, identificado como "Testa de Ferro", atirou na cabeça do adolescente, que foi levado para uma unidade hospitalar em Queimados.

Dado o prognóstico reservado, o jovem foi transferido para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu.

A família da vítima fez um apelo nas redes sociais pedindo doações de sangue.

O caso está sendo investigado.

Leia Também: Promotores arquivam 17 investigações de mortes pela PM na Operação Escudo, no litoral de SP