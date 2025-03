Jovem achada enterrada em casa em BH foi morta por cobrar dívida de R$ 400

© Reprodução- Redes Sociais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Clara Maria Venâncio Rodrigues, 21, encontrada morta enterrada em uma casa em Belo Horizonte (MG) teria sido morta após ir receber R$ 400 de uma dívida, segundo a polícia.

O suspeito devia R$ 400 para a vítima e ela teria ido receber o dinheiro. O caso foi exposto pela Polícia Civil de Minas Gerais em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (13).

O autor, de 27 anos, mandou mensagem para a vítima dizendo que ia pagar a dívida. Ao encontrá-la, o homem teria dito que esqueceu o dinheiro em casa e a convenceu a ir a sua casa, no bairro Ouro Preto. Lá, estaria um comparsa, de 29 anos, que teria o auxiliado no crime e na ocultação do corpo.

Chegando na residência do suspeito, a jovem teria sido surpreendida com um golpe mata-leão. Segundo a investigação, a jovem foi morta por volta das 23h de domingo e a ocultação do cadáver com concreto aconteceu na segunda-feira pela tarde. A polícia trabalha com a possibilidade da jovem ter sofrido violência sexual depois de morta, já que foi mantida em uma cama durante todo o período.

O suspeito já foi colega de trabalho da jovem em uma padaria da região. Segundo a polícia, ele teria sido demitido pelo uso de drogas e pequenos furtos. De acordo com depoimento do namorado da vítima, Clara já não esperava mais receber esse dinheiro e evitava contato com o homem.

"No domingo ela recebeu mensagem dizendo que estava com dinheiro e ia pagar a divida. Às 22h ela disse que estava cansada e pediu para encontrar num ponto intermediário, entre a padaria e um comércio. Ele aceitou e encontrou com ela nesse local. De alguma forma ele conseguiu convencer ela a ir a casa dele, acredito que para usar droga. Chegando na casa ela foi morta por enforcamento", disse Alexandre Oliveira da Fonseca, delegado PCMG.

Os dois suspeitos estão presos. Eles foram ouvidos ainda ontem e teriam entrado em contradição nos depoimentos.