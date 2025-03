Vídeo mostra agressões, mas vítima nega ter sofrido violência do namorado

© Reprodução

Um homem foi preso em flagrante pela polícia por violência doméstica e lesão corporal após agredir sua namorada com 12 socos no rosto dentro de um mercado, no Centro de São Paulo. O caso, ocorrido na manhã de segunda-feira (10), foi registrado por câmeras de segurança e as imagens, que mostram a violência das agressões, rapidamente viralizaram nas redes sociais.

Apesar das imagens claras e contundentes, a vítima, de 20 anos, negou que tenha sido agredida, alegando que o incidente foi apenas uma discussão. Ela afirmou, ainda, que não havia necessidade de medidas protetivas contra o namorado, Italo Kauan de Jesus Oliveira, de 21 anos, mesmo com as evidências das agressões. A mulher foi submetida a um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, que confirmou as lesões causadas pelos socos.

Italo, que já cumpria pena por roubo, mas em regime aberto, também negou as agressões em depoimento. Ele afirmou que os dois apenas discutiram, e que teria sido agredido pela polícia durante a prisão. No entanto, os policiais negaram qualquer abuso durante a abordagem.

Além das agressões contra a namorada, as imagens também mostram Italo empurrando um funcionário do mercado após derrubar a mulher no chão. Segundo o boletim de ocorrência, o funcionário tentou intervir para impedir as agressões, mas também foi agredido. Desorientado, ele foi até a rua pedir ajuda.

A Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar foram acionadas e, ao chegarem ao local, prenderam Italo Kauan em flagrante. O agressor foi indiciado pelos crimes de violência doméstica e lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha.

