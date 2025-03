Avô suspeito de oferecer neta para abuso é denunciado pelo irmão

© <p>Getty Images</p>

Um homem de 57 anos é suspeito de oferecer a própria neta, de 10 anos, para abuso sexual em troca de R$ 10, na região do Morro das Pedras, em Belo Horizonte. A denúncia foi feita pelo irmão do suspeito em entrevista à rádio Itatiaia nesta quinta-feira (13).

O denunciante prestou depoimento na delegacia no mesmo dia. A vítima foi resgatada por uma comerciante após ser abusada por um idoso de 82 anos. A criança e seus dois irmãos, de 4 e 6 anos, estão sob a responsabilidade do avô, que trabalha como vigia de rua, e de sua companheira, que também é investigada. A mãe das crianças sofre de transtornos mentais e vive em situação de rua.

A casa onde as crianças moravam foi considerada insalubre pela polícia, com alimentos estragados e infestação de baratas. O tio-avô da vítima relatou que as crianças viviam em situação de extrema vulnerabilidade, com fome e sem frequentar a escola.

Exames constataram três tipos de esperma diferentes na menina, indicando abusos recorrentes e envolvendo outros homens. A mãe da criança também teria sido vítima de abuso pelo próprio pai.

Após o início da investigação, a companheira do avô fugiu para Montes Claros, e o avô foi visto embarcando em um ônibus para Santa Luzia. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou à Itatiaia que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente.

