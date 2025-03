Suspeito de chefiar tráfico no Rio é preso em clínica onde fez harmonização facial

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na quinta-feira (13) um homem que seria líder da facção TCP (Terceiro Comando Puro) no Complexo da Maré, zona norte da capital fluminense. Luiz Carlos de Lomba, o Chocolate, foi encontrado em uma clínica estética em Itaperuna, onde passava por uma consulta de avaliação para um procedimento estético.

Segundo a polícia, ele já havia feito uma harmonização facial para alterar a aparência e despistar os investigadores.

Apontado com um dos três pilares do TCP, Chocolate é suspeito de avaliar, aprovar ou reprovar a qualidade da cocaína comercializada pela facção no Complexo da Maré, atuando como "químico". A defesa dele não foi localizada.

Ele foi localizado durante ações da operação Espoliador, realizada para prender foragidos da Justiça. Havia um mandado de prisão, de 2024, contra Chocolate, acusado de associação criminosa e roubo. O suspeito é investigado em outros 35 casos.

Segundo os policiais, o homem não atuava mais presencialmente na Maré e trabalhava em esquema de home office para a facção.

Também nesta quinta, uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um tiroteio durante operação da Polícia Militar na Maré.

O homem que morreu baleado, apelidado de Trator, era considerado pela polícia suspeito de envolvimento na morte de policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) em junho do ano passado. A corporação não divulgou seu nome verdadeiro.

A operação foi realizada em comunidades dentro da Maré dominadas pelo TCP. O complexo, formado por 16 favelas, tem outras localidades sob domínio do Comando Vermelho.

Leia Também: Turista americano que estava desaparecido é encontrado morto no RJ