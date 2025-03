Polícia investiga desaparecimento de turista americano que passou Carnaval no Rio

© ShutterStock

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o suposto desaparecimento do americano Sam Louis Blinder, 34. O turista, que tem nacionalidade brasileira, respondeu a contatos de amigos e familiares pela última vez no dia 7 de março.

Filho de pai americano e mãe brasileira, Blinder morou no Brasil na adolescência e é fluente em português, segundo amigos.

O americano trabalhou na China durante alguns anos e hoje mora em Nova York. Em fevereiro, ele esteve em Sorocaba, interior de São Paulo, para visitar um amigo e a avó. Depois, pegou um ônibus sozinho para o Rio de Janeiro, onde passou o Carnaval.

O turista se comunicou com familiares e amigos durante o período. No dia 7 de março, dois dias após a Quarta-Feira de Cinzas, Blinder enviou um vídeo parabenizando a mãe pelo aniversário. O vídeo foi gravado no alto do Vidigal, morro na zona sul do Rio.

Foi o último contato feito por ele. Sua conta no WhatsApp tem o aviso de "visto por último há 7 dias".

Durante o Carnaval, o americano também enviou para amigos fotos em um lugar semelhante a um parque, com monumentos ao redor - amigos brasileiros desconfiam ser o Aterro do Flamengo, na zona sul.

A ocorrência foi registrada de forma online pela família de Blinder nesta quinta-feira (13). O caso é apurado pela Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo). "Diligências estão em andamento para localizar o homem e apurar as circunstâncias", disse a Polícia Civil, em nota.

"Ele não conhece ninguém no Rio, foi curtir o Carnaval sozinho, mas está acostumado a viajar assim. Recentemente ele viajou sozinho pela América do Sul", afirma a amiga Inara Araujo, brasileira que mora nos Estados Unidos.

Em fevereiro, a polícia do Rio apurou desaparecimento da jornalista britânica Charlotte Alice Peet, que teria embarcado em um ônibus em São Paulo com destino ao Rio de Janeiro e deixado de responder mensagens e atender ligações.

No último dia 26, a Polícia Civil disse acreditar que Charlotte tenha cortado vínculos de forma voluntária com amigos e família.