Após 8 anos de cárcere, mulher é resgatada por denúncia via e-mail

Uma jovem de 23 anos foi resgatada na última sexta-feira, após passar cinco anos sendo mantida em cativeiro pelo próprio marido, em Itaperuçu, no estado do Paraná. A mulher conseguiu pedir ajuda ao enviar um e-mail para a Casa da Mulher Brasileira, instituição que imediatamente acionou a Polícia Militar para resgatar a vítima.

De acordo com a polícia, a mulher inicialmente negou estar em situação de violência, mas ao ser confrontada com o conteúdo do e-mail que enviou, começou a chorar e admitiu o sofrimento. Ela revelou que, durante todo o tempo em que esteve presa, seu marido a vigiava por meio de câmeras de segurança e a impedia de ter qualquer contato com outras pessoas, a menos que estivesse presente. O casal tem um filho de 4 anos, que também vivia na casa e presenciava as agressões.

A mulher relatou que não tinha acesso a um telefone celular e só podia usar um aparelho compartilhado com o marido. Além disso, em diversas ocasiões, ela foi amarrada e asfixiada pelo suspeito. A situação foi mantida em segredo por muito tempo, com a família da vítima protegendo o agressor.

Há cerca de 15 dias, a vítima já havia tentado pedir ajuda, entregando um bilhete em um posto de combustível, onde escreveu: "Me ajude. Sofro muita violência em casa". Naquele momento, a polícia fez diligências na região indicada, mas não conseguiu localizar a mulher.

O marido da vítima, que também tem 23 anos, foi detido, mas foi liberado na manhã de domingo. O caso segue em investigação pela polícia.

