Homem desarmado é agredido e morto por policiais militares em Barueri (SP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem morreu depois de ser agredido e baleado durante uma abordagem realizada por dois policiais militares na avenida Petrobras, em Barueri, cidade na Grande São Paulo, no sábado (15).

As agressões e os disparos foram gravados por testemunhas através de câmeras de celular. Uma primeira imagem mostra quando dois PMs tentam imobilizar Lucas Almeida de Lima, 26. Um dos soldados atinge Lima com vários socos e um golpe com o joelho no abdômen. Um segundo vídeo mostra quando Lima é atingido por tiros. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

De acordo com a versão dos policiais, eles passavam por uma rua, quando suspeitaram de dois homens que mexiam em um veículo. Um deles teria corrido e pulado um muro. O outro, dono do carro, permaneceu no local.

Os policiais contam que correram atrás do que correu e conseguiram alcançá-lo na avenida Petrobras. Lima resistiu à abordagem. Conforme o relato dos policiais no boletim de ocorrência, ele passou a brigar com eles, tentando pegar a arma de um deles, "momento em que houve reação e disparo", diz trecho do documento.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) do estado disse que a Polícia Militar apura os fatos por meio de Inquérito Policial Militar. Os policiais militares foram afastados enquanto os procedimentos operacionais são analisados.

O homem que estava com Lima antes da chegada dos policiais esteve na delegacia. Ele relatou para os investigadores que seu carro teve uma pane na parte elétrica na via e que chamou Lima para ajudá-lo ajudá-lo. Quando mexiam no carro, os policiais apareceram.

O homem não soube explicar o motivo para Lima ter corrido ao ver os PMs. O amigo da vítima relatou ter escutado os tiros e ido ao local, quando viu Lima caído. O homem classificou a fuga de Lima como um possível surto.

Ainda segundo o depoimento do proprietário do carro, Lima teria transtornos mentais.

O delegado Arthur de Medeiros Brito, que teve acesso aos vídeos da ação policial, relatou no boletim de ocorrência não ter encontrado excessos, afastando a prática de possível crime por parte dos policiais militares. "A ação se deu de forma moderada com os meios em que estavam a disposição dos policiais, que apenas estavam em posse da arma de fogo e caso o intento da vítima se concretizasse, a vida dos policiais, estariam em perigo."

Brito escreveu que a vítima "entrou em luta corporal com os policiais, tentou subtrair a arma dos agentes, levando ao ato extremo. Isto posto, não há que se falar em crime, pois, por mais que o fato seja típico, não é ilícito, amparado por lei".

A Polícia Civil investiga a ocorrência por meio de um inquérito instaurado pela delegacia de Barueri. A SSP acrescentou que a Polícia Militar ressalta é uma instituição legalista e, constatada qualquer irregularidade, todas as medidas cabíveis serão adotadas.