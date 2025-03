Marido e sogro são presos sob suspeita de envolvimento na morte de influenciadora no MA

© iStock

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - O marido e o sogro da influenciadora digital Adriana Rosa Oliveira, 27, foram presos pela Polícia Civil do Maranhão neste domingo (16), sob suspeita de envolvimento no assassinato dela.

O crime aconteceu no sábado (15), em Santa Luzia, na região do Vale do Pindaré. Segundo a SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública), os dois foram autuados por feminicídio e encaminhados para um presídio na região.

A reportagem entrou em contato com a defesa dos suspeitos, mas não recebeu posicionamento até a publicação deste texto.

De acordo com as investigações, Adriana foi morta a tiros dentro de casa. O marido estaria na residência do casal no momento do crime, segundo a polícia.

À reportagem o delegado regional de Santa Inês, Alisson Guimarães, informou que foram colhidos elementos de prova "robustos" contra os homens, incluindo áudios gravados pela vítima antes do crime, em que teria relatado que o seu sogro estaria a seguindo e, caso algo acontecesse, ele seria o responsável.

Conforme o depoimento do marido da influenciadora, um homem desconhecido que estava em uma motocicleta entrou no imóvel, perguntou pela vítima e, logo em seguida, efetuou os disparos de arma de fogo que a mataram.

"Esse motoqueiro teria perguntado onde ela estava. Em seguida, ela apareceu e esse motoqueiro já teria atirado nela, com dois a três disparos, segundo o marido, falando uma questão de traição que a vítima teria feito contra ele [motoqueiro]", contou.

Essa versão, durante a apuração dos fatos, que contou com depoimentos de vizinhos e familiares, análises de câmeras de monitoramento, não se confirmou.

"Alguns detalhes foram chamando nossa atenção. O portão que sempre fica fechado, porque é uma área mais afastada, estava aberto. O marido não prestou socorro, não procurou hospital. Ele se preocupou em sair e em chamar a polícia somente. Nenhuma das câmeras mostrou esse motoqueiro", acrescentou.

Por conta disso, a Polícia Civil deu voz de prisão em flagrante aos dois suspeitos. Ambos mantiveram a mesma versão, de que não entendiam o motivo do crime.

O laudo da perícia confirma que a mulher morreu por disparo de arma de fogo.

Adriana era mãe de uma criança de sete anos, que estava na casa do pai. Inicialmente, ele não é considerado suspeito do crime porque não tinha uma relação conturbada com a vítima.

A Polícia Civil apreendeu os celulares da vítima, do marido e do sogro, e está analisando imagens de câmeras de segurança e ouvindo testemunhas para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.

Os dois suspeitos prestaram depoimento na Delegacia Regional de Santa Inês. Eles passaram por audiência de custódia nesta tarde e a justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

O corpo da influenciadora foi encaminhado para perícia, em São Luis, antes de ser sepultado. O cortejo do corpo de Adriana foi acompanhado por centenas de moradores da cidade de Santa Luzia neste domingo.

Adriana era uma influenciadora conhecida na cidade e tinha cerca de 38 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilhava sua rotina e também fazia publicidades.

O prefeito de Santa Luzia, Juscelino Marreca (PRD), declarou luto oficial de três dias pela morte da influenciadora. Todas as secretarias municipais estão sem atendimento nesta segunda-feira, assim como foram suspensas as aulas nas escolas municipais. Os postos de saúde, exceto o Hospital Municipal, também estão fechados.

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), afirmou que as investigações são feitas por equipes da Polícia Civil de Santa Inês e São Luís.

"A investigação continua para que possamos esclarecer as motivações deste crime tão bárbaro. Estamos atentos a fim de assegurar o cumprimento da justiça", escreveu nas redes sociais.