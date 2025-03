Homem que sequestrou a filha é encontrado pela polícia no RJ

© Reprodução / Redes Sociais

Anderson Rafael Hasse, acusado de sequestrar sua filha de 8 anos, foi localizado pela Polícia Civil na noite de quinta-feira (20), na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Pai e filha estavam desaparecidos há cerca de 15 dias, desde que foram vistos pela última vez em Ilhota (SC), no Vale do Itajaí. Após ser encontrada, a menina foi encaminhada ao Conselho Tutelar e, segundo as autoridades, está bem.

De acordo com as investigações, Anderson teria planejado o sequestro por aproximadamente três meses. A localização na região de Laboriaux, na Rocinha, ocorreu após denúncias anônimas. A Polícia Civil apurou que a fuga estaria relacionada à perda da guarda da criança e a relatos de suspeitas de abuso envolvendo o avô materno. Testemunhas próximas afirmaram que Anderson alegava estar tentando proteger a filha e teria ameaçado matar o avô caso não fugisse.

Em um vídeo obtido pela polícia, Anderson negou qualquer crime e afirmou que a filha sofria abusos desde os três anos de idade, além de criticar a falta de apoio do Conselho Tutelar. A Justiça decretou sua prisão temporária por 30 dias, com base nas acusações de sequestro, cárcere privado e desobediência. O Ministério Público de Santa Catarina deu parecer favorável à medida, e o caso segue em investigação.

