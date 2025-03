Adolescente é detida sob suspeita de matar o irmão de 7 anos a facadas

© iStock

Uma adolescente de 15 anos foi detida pela Polícia Civil sob suspeita de matar o próprio irmão, de 7 anos, a facadas, na tarde de sábado (22), em um condomínio na cidade de Serra, na Região Metropolitana de Vitória (ES).

Os dois estavam sozinhos em casa no momento do crime. A mãe, que havia saído para trabalhar, precisou de atendimento médico ao saber do ocorrido. O menino foi encontrado morto em uma cama no apartamento.

A adolescente foi levada à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle) e autuada por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Ela foi encaminhada ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

Testemunhas relataram que a jovem aparentava estar em surto. Além de atacar o irmão, ela teria quebrado a janela da guarita do condomínio, derrubado o portão e tentado agredir a porteira, sendo contida por um homem.

