Avó e neta são encontradas mortas dentro de casa no Paraná

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Paraná investiga as circunstâncias das mortes de Marley Gomes de Almeida, de 53 anos, e sua neta Ana Carolina de Almeida Anacleto, de 12 anos, encontradas mortas dentro de casa na noite do último sábado (22), em Jataízinho, município localizado na região norte do estado.

Segundo a polícia, as duas vítimas estavam deitadas em uma cama no quarto, cobertas por um edredom, com sinais de violência e lenços amarrados ao pescoço.

Em uma das paredes do cômodo, havia uma mensagem, com um pedido de desculpa, escrita com sangue. O texto continha erros de ortografia, conforme foi registrado no boletim de ocorrência: "Deculpa mae (sic)".

Segundo a Polícia Militar, um familiar acionou as autoridades após chegar à residência e encontrar a porta e o portão apenas encostados. Ao entrar na casa, ele encontrou as vítimas e percebeu a presença de sangue espalhado pelo cômodo.

O local foi isolado para o trabalho da perícia, que constatou manchas de sangue nas roupas de cama, no chão e nas paredes.

Equipes da Polícia Científica foram acionadas para realizar exames técnicos. Aparelhos celulares de familiares foram apreendidos e devem passar por perícia.

Não foram divulgados detalhes sobre suspeitos ou a possível motivação do crime. A Polícia Civil informou que as investigações seguem sob sigilo "para garantir a coleta segura de provas" e evitar que a divulgação de informações comprometa o andamento das apurações.