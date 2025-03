Idoso é preso suspeito de matar e esquartejar barbeiro após discussão no RJ

© Shutterstock

(UOL/FOLHAPRESS) - Um idoso foi preso na segunda-feira sob suspeita de assassinar e esquartejar um barbeiro após uma discussão em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Suspeito, de 75 anos, disse à polícia que brigou com Danilo da Silva Santana, de 26 anos, por uma negociação de um imóvel. Segundo a Polícia Civil, homem narrou ter acertado a vítima com uma pá. O barbeiro teria desmaiado em seguida. O suspeito afirma não se lembrar do que ocorreu depois. Crime foi em 16 de março.

Investigações apontaram que homem matou a vítima e esquartejou o corpo. No dia 17, foram encontrados a cabeça e os braços da vítima em uma caçamba no bairro São Vicente. Depois, o corpo do barbeiro foi achado enterrado em um terreno, de propriedade do suspeito, onde está sendo construída uma igreja. Para a polícia, os restos mortais de Danilo foram espalhados por diferentes locais para dificultar a identificação.

Polícia acredita que idoso tenha usado serra para corte de mármore no esquartejamento. Uma testemunha relatou que no dia 18 viu a casa do suspeito aberta, e visualizou um balde com água e sangue, além de um boné ensanguentado. No local também havia uma serra para corte de mármore no meio do salão, sem manchas de sangue, plugada na tomada, mas desligada.

Idoso também apresentava lesões. Ao vizinho, o dono da casa teria dito que se acidentou enquanto usava a serra, e precisou de 20 pontos na cabeça, conforme consta a decisão de prisão temporária do idoso, à qual o UOL teve acesso. A Justiça do Rio de Janeiro apontou no documento que há "fortes indícios" que Antônio foi autor do crime.

Antônio foi indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ele foi preso temporariamente (por 30 dias, prorrogáveis por igual período). "As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso", disse a corporação.

CONFLITOS

Os autos apontam desavenças frequentes entre Danilo e o idoso, após a vítima comprar um imóvel do suspeito. Uma tia do barbeiro relatou que o sobrinho deu uma entrada do valor, mas que o suspeito teria descumprido alguns acordos feitos no momento da venda, incluindo arrumar a falta de água no local, gerando conflito entre eles. Ainda segundo a mulher, recentemente, o dono da residência teria topado devolver parte do dinheiro da entrada após uma discussão com o barbeiro.

Suspeito disse nos autos que Danilo pagou apenas as primeiras parcelas do imóvel e eles discutiram diversas vezes por este motivo. Ele ainda afirmou que a vítima, dias antes de ser morta, recusou receber apenas parte do valor da entrada, com desconto referente aos dias em que morou na residência, e teria ameaçado o idoso. No dia do crime, o suspeito contou que Danilo teria o agredido com um azulejo e, após pedir por socorro, conseguiu acertá-lo e deixar o local.

A defesa do suspeito não foi localizada para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para a manifestação.

