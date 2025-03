Régis Pitbull, ex-jogador do Corinthians, é preso após agredir subsíndico em SP

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador do Corinthians Régis Fernandes Silva, o Régis Pitbull, 48, foi preso na manhã de terça-feira (25) depois de agredir o subsíndico do prédio onde mora, na zona norte de São Paulo. O prédio fica na rua Doutor Achiles Lisboa, no bairro de Pirituba.

"Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, foi constatado que a vítima, um homem de 68 anos, foi agredido pelo autor após uma discussão. Ele ficou gravemente ferido e foi socorrido ao Posto de Saúde de Pirituba", afirmou a SSP (Secretaria da Segurança Pública) do estado.

Ele não apresentou defesa, segundo a Polícia Civil. Ele foi liberado nesta quarta (26) após audiência de custódia, com a obrigação de manter endereço atualizado e comparecer em juízo todo mês durante um ano.

As agressões aconteceram dentro de um elevador. Imagens de câmera de monitoramento mostram quando o ex-jogador e o subsíndico discutiram e o jogador o ameaça. O subsíndico deu alguns empurrões no ex-jogador. Em seguida, Pitbull dá uma cabeçada no idoso e um soco na boca.

José Hamilton, o subsíndico agredido, disse no Programa Encontro, da TV Globo, que estava no hall do prédio e viu quando o ex-jogador estava dentro do elevador e chutou a porta do equipamento.

"Ele deu um chutão na porta. Eu abri a porta e tentei argumentar com ele para não fazer isso porque acabamos de reformar os elevadores. Ele falou 'ninguém manda me mim, faço aquilo que eu quiser'. Pensei que a conversa tinha acabado nisso aí, mas ele vira e me dá uma cabeçada", contou.

Régis Pitbull ainda acertou dois socos na boca da vítima, antes de sair do elevador. O subsíndico contou que perdeu três dentes e um quarto está em risco de cair também.

Ele afirmou que há muito tempo o ex-jogador causa problemas no condomínio.

"Há mais de 20 anos não paga condomínio, o apartamento dele está em penhora, foi para leilão, esperando ação de despejo. Ele é uma 'persona non grata'. Toma banho de roupas íntimas dentro da nossa piscina, não respeita mais os funcionários, os zeladores, os faxineiros, nem os próprios condôminos. Todo mundo evita encontrar com ele porque não sabe o estado que ele está. Grita, fala palavrões, tem atitudes inesperadas", afirmou.

Hamilton disse que está com medo do que pode acontecer no futuro.

"Estou em casa, mas não sei o que faço, se saio de casa. Estou apavorado, tenho esposa, filho, neto. É triste. O temor não é só meu, é do condomínio todo", finalizou.

Segundo o Tribunal de Justiça, Pitbull está proibido de se aproximar da vítima ou manter qualquer tipo de contato com ela pelo período de 12 meses, além de outras medidas protetivas.

O caso foi registrado como lesão corporal grave no 33º DP (Pirituba).