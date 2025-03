Criança de 5 anos morre após ser jogada de ponte pelo próprio pai no RS

© Reprodução

(UOL/FOLHAPRESS) - Um menino de cinco anos morreu após ser arremessado de uma ponte pelo próprio pai em São Gabriel (RS). O genitor confessou o crime e disse que um dia antes já teria tentado contra a vida do filho.

O pai da criança, Tiago Ricardo Felber, se entregou e confessou ter matado a criança. O crime aconteceu na tarde de ontem e comoveu a cidade de pouco mais de 60 mil habitantes.

Ele teria matado a criança para se vingar da ex-mulher, mãe do menino, segundo a investigação da Polícia Civil. Eles estavam separados desde novembro do ano passado. A mãe da criança o descreveu em depoimento como "possessivo".

Suspeito teria tentado matar a criança na noite anterior ao crime. Ao UOL, o delegado Daniel Severo disse que a criança foi esganada na segunda-feira, mas não morreu. Isso teria motivado o homem a buscar outra forma de matar a criança.

A Polícia apura se a criança morreu na queda da ponte ou afogada. De acordo com Severo, o Instituto-Geral Perícias realiza perícia para liberação de laudo.

Investigação vai periciar aparelhos celulares de Tiago, da ex-mulher e de parentes. A casa do suspeito também passará por averiguação.

A mãe da criança prestou depoimento e disse que a criança passava alguns dias na casa do pai, em São Gabriel. De acordo com a polícia, ela não apontou histórico de violência do suspeito, mas confirmou que o homem não aceitava o término do relacionamento.

O suspeito teria dito que matou por vingança, segundo a polícia. Em seu depoimento de confissão, ele narrou que não aceitava que a mulher tivesse outros relacionamentos, e que isso teria motivado o crime.

O UOL não conseguiu contatar a defesa do suspeito. Havendo resposta, este texto será atualizado.

Leia Também: Idosa de 81 anos é presa sob suspeita de obrigar vítima a fazer saques e empréstimos no Rio