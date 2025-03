Idosa de 81 anos é presa sob suspeita de obrigar vítima a fazer saques e empréstimos no Rio

© iStock

FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na terça-feira (25) uma idosa de 81 anos e o filho dela, de 40 anos, sob suspeita de extorquir dinheiro de uma mulher de 65 anos no Cachambi, na zona norte da capital fluminense.

Leia Também: Mulher é espancada até a morte após boato de que teria matado a filha no Acre

.Em seguida, segundo a polícia, o filho de Marlene, Holywaldo Bruno de Paiva Macedo, e uma comparsa, afirmando estarem armados, forçaram a vítima a entrar em um carro.

Dentro do veículo, a mulher teve seus pertences roubados e foi levada a uma agência bancária, onde foi forçada a contratar empréstimos e a sacar todo seu dinheiro de sua conta. A ação criminosa durou mais de uma hora.

A denúncia levou os policiais a analisarem imagens de câmeras de segurança do local da abordagem e da agência bancária, o que permitiu a identificação dos envolvidos. A vítima também reconheceu mãe e filho.

A reportagem não localizou a defesa de Marlene e Holywaldo.

A dupla foi presa em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Outra idosa, apontada como comparsa, ainda é procurada.

Ainda de acordo com a policia, Marlene é apontada pela investigação como a chefe do grupo criminoso e a voz de comando durante as ações. Ela já tinha passagens por furto, roubo, extorsão, estelionato e associação criminosa.

Após as prisões de Marlene e Holywaldo, outra pessoa procurou a delegacia afirmando ter sido vítima do trio em abril do ano passado, no bairro da Abolição, também na zona norte. A polícia investiga se o grupo praticou o mesmo golpe em outras ocasiões.