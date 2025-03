Jovem é preso com material nazista e conteúdo sexual infantil em SP

© iStock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um jovem foi preso em flagrante na quarta-feira (26) em São Paulo suspeito de praticar discriminação com simbologia nazista, além de armazenar e comercializar conteúdo sexual infantil.

Jean Kennedy Mata de Souza, 19, foi preso durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa dele, no bairro Vila Sabrina, zona norte da capital paulista.

Ele não apresentou defesa, de acordo com a Polícia Civil.

Na casa, a Polícia Civil encontrou diversos itens de apologia do nazismo, como braçadeiras, correntes, chaveiros, broches e outros. Ainda foram apreendidos aparelhos eletrônicos, um soco inglês, facas, canivetes e uma arma de pressão.

Os policiais constataram que ele também armazenava diversas mídias de cunho sexual envolvendo crianças e adolescentes.

O caso foi registrado como cumprimento de mandado de busca e apreensão, praticar a discriminação (no caso dos símbolos nazistas) e adquirir, possuir ou armazenar conteúdo sexual no 28° DP (Freguesia do Ó).

No Brasil, a apologia do nazismo é crime previsto em lei com pena de reclusão.