Mulher é morta a tiros em Jijoca de Jericoacoara, no Ceará

© Shutterstock (foto ilustrativa)

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Ceará investiga o assassinato a tiros de uma mulher na noite de quarta-feira (26) em Jijoca de Jericoacoara, a 370 quilômetros de Fortaleza, no litoral oeste do estado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, a vítima é uma mulher de 35 anos de idade. Ela foi morta a tiros no centro da cidade.

A delegacia de Jijoca de Jericoacoara realiza buscas na região para tentar prender suspeitos de cometer o crime.

O crime aconteceu próximo a uma igreja. Um vídeo da transmissão da missa mostra a correria durante a celebração. Na gravação, é possível ouvir os disparos. A missa foi interrompida e retomada depois.

A mulher foi identificada como Eva Antonia de Araújo e era conhecida como Eva Coelho. Segundo testemunhas, ela teria sido abordada por dois homens em uma motocicleta. Os criminosos perguntaram o nome dela e atiraram em seguida. A dupla fugiu.