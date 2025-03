Ex mata mulher a facadas e incendeia apartamento em que viviam em Taboão da Serra (SP)

© Shutterstock

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher foi morta a facadas pelo ex-companheiro na madrugada de quinta-feira (27) em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Após o crime, ele ainda colocou fogo no apartamento onde o casal vivia com a filha.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o suspeito não aceitava o fim do relacionamento.

Tammy Kim Fassio Santos, 32, estava acolhida com a filha do casal em um terreiro perto de onde moravam, pois estava com medo de ser agredida pelo ex-companheiro.

Na tarde de quarta-feira, Wellington Assunção Araújo, 49, foi até o terreiro, na rua Geraldo José de Almeida, centro de Taboão da Serra. Imagens de câmera de monitoramento mostram Araújo partindo para cima de Tammy, que estava com a filha no colo. Outras pessoas aparecem e conseguem ajudá-la.

Na madrugada de quinta (27), ele voltou ao terreiro, mas dessa vez pulou o muro e atacou a Tammy a facadas.

Ela foi socorrida por pessoas que estavam no local e levada ao Hospital Family, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, o suspeito foi até o apartamento onde viviam, perto do terreiro, e ateou fogo. O incêndio precisou ser contido pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar localizou Araújo no telhado de um imóvel próximo. Ele ameaçava se jogar, mas se entregou após negociação. Ele foi levado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

"Durante a ocorrência, o indiciado tentou pegar a arma de um dos policiais e se autolesionou, batendo a cabeça contra a parede, sendo necessária intervenção médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)", afirmou a SSP.

A ocorrência foi registrada como feminicídio, resistência e incêndio. Ele passou por audiência de custódia nesta sexta-feira (28) e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (sem prazo), segundo o Tribunal de Justiça.

Leia Também: Mulher é espancada até a morte por facção após boatos