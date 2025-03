Mulher é espancada até a morte por facção após boatos

© Reprodução

Uma mulher de 28 anos foi espancada até a morte por membros de uma facção criminosa na tarde desta segunda-feira (27), no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco, no Acre. Yara Paulino da Silva foi acusada de ter matado sua filha recém-nascida e abandonado o corpo em uma área de mata. Contudo, essa acusação não foi comprovada, e as investigações continuam.

De acordo com a polícia, a ossada encontrada na área indicada não era humana, mas de um cachorro. O delegado Leonardo Ribeiro afirmou que a principal linha de investigação aponta que o crime foi motivado como uma forma de "disciplina" aplicada pela facção, e não como um linchamento por moradores. Yara suspeitava que o ex-marido pudesse estar envolvido no desaparecimento da filha, que segue sendo investigado.

Dois filhos de Yara, de 10 e 2 anos, presenciaram o crime. As crianças estão sob os cuidados de uma tia materna, com acompanhamento de psicólogos e assistentes sociais, segundo o Ministério Público do Acre. A recém-nascida, identificada como Cristina Maria, está desaparecida desde 15 de março e foi incluída na plataforma Amber Alert para ampliar a busca por informações.

A polícia pede que qualquer pessoa com informações sobre o desaparecimento da criança ou registros das agressões contra Yara entre em contato pelo telefone (68) 99912-2964. As investigações seguem sob sigilo, e suspeitos já foram identificados. "Não podemos revelar mais detalhes para não prejudicar o andamento do caso", afirmou Ribeiro ao g1.

