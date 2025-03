Tenente é morto com tiro na cabeça; filho é suspeito de encomendar crime

© iStock

O tenente aposentado da Polícia Militar, Orlando Soares Lopes, de 64 anos, foi morto com um tiro na cabeça durante um assalto em sua casa, na noite desta sexta-feira (28), em Boa Vista. O filho dele, de 30 anos, foi preso sob suspeita de ter encomendado o crime. Outros dois suspeitos também foram detidos.

Segundo a polícia, Orlando estava com a esposa quando os criminosos invadiram a residência no bairro Senador Hélio Campos. Ele foi amordaçado e amarrado em um quarto, enquanto a esposa relatou que os assaltantes, armados e usando capacetes, exigiam dinheiro e afirmavam saber que a vítima era militar. Durante a ação, ela ouviu o disparo que matou o marido.

A dupla fugiu levando celulares, um gravador de imagens da câmera de segurança, uma bolsa com documentos, um anel e um relógio. A polícia localizou os suspeitos em uma vila de apartamentos no bairro Canaã, onde um deles afirmou que o filho de Orlando forneceu a arma e planejou o assalto. Um revólver calibre 38 foi apreendido no local.

A Polícia Civil informou que o filho negou envolvimento no crime. Ele e os outros dois suspeitos foram autuados por homicídio e aguardam audiência de custódia. O caso foi registrado como homicídio contra agente da segurança pública e roubo. A investigação segue sob responsabilidade da Delegacia Geral de Homicídios (DGH).

