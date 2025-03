Ingrid Vitória, de 13 anos, foi sequestrada e morta por vizinho

© Reprodução / Redes Sociais

Jocelmo Caldas da Silva, apontado como suspeito de sequestrar e matar a adolescente Ingrid Vitória, de 13 anos, foi morto em uma troca de tiros com a polícia no sábado (29), no interior de Pernambuco. Jocelmo era vizinho do pai de Ingrid, na zona rural de Curaçá (BA), e tinha o costume de dar carona à família. O sequestro ocorreu na última terça-feira (25), quando Ingrid, a mãe e o irmão estavam voltando para casa de carona com ele.

Segundo relatos, o suspeito agrediu e amarrou a mãe de Ingrid e levou a adolescente no porta-malas do carro. O corpo de Ingrid foi encontrado cinco dias depois, na zona rural de Santa Maria da Boa Vista (PE). A causa da morte ainda é desconhecida, e o corpo foi encaminhado para o IML de Petrolina. "Ela tem costume de andar de carona com ele, ele tem costume de levar a família toda para lá, para cá, já foram para Lagoa Grande, já saíram diversas vezes, vinham para cá várias vezes, nunca aconteceu nada", relatou uma prima da mãe de Ingrid.

Durante as buscas pela adolescente, um helicóptero da Secretaria de Defesa Social (SDS) caiu na região de Caraíbas na sexta-feira (28). Apesar do incidente, ninguém ficou ferido. A investigação do acidente está sob responsabilidade do SERIPA II da Força Aérea Brasileira.

Leia Também: Tenente é morto com tiro na cabeça; filho é suspeito de encomendar crime