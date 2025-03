Fisiculturista Wenderson Rodrigues morre na prisão após matar Carla Gobbi

© Reprodução- Redes Sociais

Wenderson Rodrigues de Souza, o fisiculturista condenado pelo assassinato de Carla Gobbi, faleceu neste domingo (30) no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha, onde estava preso desde o dia do crime. A Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) confirmou a morte e informou que, de acordo com relatos dos detentos, Wenderson começou a passar mal, e os colegas de cela alertaram os policiais penais. Ele foi socorrido e levado para a Unidade de Saúde do Sistema Prisional (USSP), mas chegou sem vida.

A causa da morte ainda não foi esclarecida, e a Sejus disse que os procedimentos legais estão sendo seguidos, incluindo a comunicação às autoridades policiais e judiciais.

Wenderson, de 30 anos, foi indiciado pela Polícia Civil por feminicídio, após a conclusão do inquérito sobre a morte de Carla Gobbi. A delegada Raffaella Aguiar, responsável pela investigação, revelou que o assassino não tinha qualquer relação com a vítima, mas cometeu o crime motivado por "menosprezo pela figura da mulher de modo geral". A pena de Wenderson foi agravada pela presença da filha de dois anos da vítima e pela impossibilidade de defesa de Carla.

O crime ocorreu no dia 10 de março, quando Wenderson entrou em uma loja no bairro Glória, em Vila Velha, e matou Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, com uma facada no pescoço. A vendedora ainda foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital no dia seguinte. Natural de São Gabriel da Palha, no Norte do Espírito Santo, Carla deixa um marido e uma filha pequena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pela Guarda Municipal de Vila Velha, Wenderson foi filmado pelas câmeras de segurança da loja enquanto interagia com Carla, antes de levá-la para os fundos do estabelecimento, onde a atacou.

