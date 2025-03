Policial da Core, casado com juíza, é assassinado a tiros no Rio de Janei

© Reprodução- Instagram

Na noite de domingo, o policial João Pedro Marquini, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), foi morto a tiros na Serra da Grota Funda, Zona Oeste do Rio. Com 38 anos, Marquini era casado com a juíza criminal Tula Correa de Mello, do 3º Tribunal do Júri. A polícia investiga o caso como uma possível tentativa de assalto, sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital.

Segundo informações preliminares, João e Tula seguiam em carros separados pela Serra da Grota Funda, por volta das 21h, uma área que divide os bairros do Recreio dos Bandeirantes e Guaratiba. João foi baleado ao reagir a uma abordagem de criminosos da comunidade Cesar Maia, em Vargem Pequena, enquanto a juíza não sofreu ferimentos. Uma perícia foi realizada no local do crime.

Após o ocorrido, policiais da Core iniciaram uma operação na comunidade Cesar Maia em busca dos suspeitos. Até o final da noite de domingo, não havia informações sobre presos, feridos ou mortos na ação. A Polícia Civil emitiu uma nota lamentando a morte de Marquini e informou que está prestando assistência à família.

Leia Também: Mulher é espancada até a morte por facção após boatos