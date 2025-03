Sequestrador teria obsessão por adolescente morta em Pernambuco, mostram anotações

© Reprodução / Redes Sociais

(FOLHAPRESS) - O suspeito de raptar e matar a adolescente Ingrid Vitória Cassiano, 13, teria obsessão pela jovem, segundo anotações encontradas na mochila dele pela polícia.

Em um trecho, Jocelmo Caldas da Silva, 36, escreveu: "A partir de agora, eu invoco o universo para que Ingrid Vitória venha até mim". Depois, "Ingrid Vitória não terá sossego nem de dia nem de noite".

Silva foi encontrado próximo ao local onde o corpo da jovem foi deixado, na zona rural de Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco, neste sábado (29). A adolescente estava amordaçada e apresentava marcas de espancamento. Ao seu lado, foi encontrada uma pedra, e a perícia irá determinar se ela foi utilizada no crime.

Ele foi morto em confronto com agentes, de acordo com a Polícia Militar da Bahia, que atuou no caso.

Silva era vizinho do pai de Ingrid. A jovem desapareceu na terça-feira (25), quando retornava de Curaçá (BA) acompanhada da mãe e do irmão de quatro anos. A família pegou carona com o conhecido, que, durante o trajeto, teria agredido e amarrado a mãe da jovem antes de levar Ingrid no porta-malas do veículo.

A reportagem apurou que o suspeito já havia sido condenado por assaltar uma loja em Petrolina, em 2015, ameaçando funcionárias com uma faca. Ele foi sentenciado a cinco anos de prisão, pena que cumpriu integralmente.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), lamentou o crime: "Foi com muita tristeza que recebi a notícia que não queríamos ter. A toda sua família, amigos e população de Santa Maria da Boa Vista, minha profunda solidariedade como mãe e governadora".

O prefeito de Santa Maria da Boa Vista, George Duarte (PP), decretou luto oficial de três dias.

