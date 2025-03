Fisiculturista suspeito de matar vendedora morre em presídio no ES

© iStock

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um fisiculturista suspeito de matar a facadas uma vendedora em Vila Velha, no Espírito Santo, morreu no domingo (30) no presídio da cidade.

De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça, detentos que dividiam a cela com Wenderson Rodrigues de Souza, 30, disseram aos policiais penais que ele estava passando mal.

Ele chegou a ser socorrido à unidade de saúde do sistema prisional, mas chegou já morto. De acordo com a pasta, a causa da morte será investigada pela Polícia Civil e pelo serviço de inteligência prisional.

Wenderson estava preso desde o dia 10 deste mês, suspeito de matar a facadas a vendedora Carla Gobbi.

Ele foi indiciado pela Polícia Civil na semana passada sob suspeita de feminicídio com os agravantes de a vítima ter uma filha de dois anos e não ter tido possibilidade de defesa.

De acordo com a delegada Raffaella Aguiar, responsável pelo caso, o suspeito não conhecia a vítima, que teria sido escolhida por ele de forma aleatória.

"Mas essa aleatoriedade parou na motivação. Ele tinha várias violências domésticas praticadas contra mulheres próximas a ele. No dia do crime, ele escolheu a loja porque ela [a vítima] trabalhava sozinha, era uma mulher. Em interrogatório, afirmou que tinha saído de casa para praticar mal a alguém", disse a delegada.

A agente afirmou que ele entrou na loja fingindo ser um cliente que queria comprar uma capa para seu celular. No momento em que a vítima foi até os fundos da loja, o suspeito a atacou com golpes de faca.

A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital no dia seguinte.