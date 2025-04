Mulher morre durante tiroteio em São Gonçalo (RJ) enquanto carregava bebê de 4 meses

© Shutterstock

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Quatro pessoas morreram baleadas durante um tiroteio em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de janeiro, na madrugada desta terça-feira (1º), incluindo uma mulher de 36 anos que estava com a filha de quatro meses no colo.

Os disparos ocorreram na rua Nilson Gonçalves Mota, no bairro Apollo 2. Moradores afirmam que traficantes e milicianos entraram em confronto por casa de uma disputa pelo controle da região. As outras três vítimas são homens.

O caso é investigado pela DHNSG (Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí). Segundo a Polícia Civil, uma perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Familiares de Camilla Viana Fernandes, que morreu no local, disseram que ela foi vítima de bala perdida quando passava pelo local com a filha. No momento dos disparos, a bebê de quatro meses chegou a cair no chão e precisou de atendimento médico. A criança foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres e recebeu alta ainda pela manhã. Parentes disseram que ela teve uma fratura na cabeça, mas passa bem.

Os outros três homens baleados foram apontados pela polícia como suspeitos de fazerem parte do tráfico de drogas da região. Natan da Silva Gomes, de 21 anos, Igor Cristian Barone Ribeiro, de 28, e Thauan Azevedo Soares, de 27, morreram na hora.

Os investigadores apuram se os assassinatos estariam relacionados a uma disputa territorial entre integrantes da facção Comando Vermelho e uma milícia que atua no bairro São Joaquim, em Itaboraí, município vizinho.

De acordo com moradores, durante a madrugada, milicianos teriam tentado invadir a região, que é dominada por traficantes.

A Polícia Militar informou que equipes do 7ºBPM (São Gonçalo) foram acionadas para verificar uma ocorrência de homicídio. Os agentes encontraram os três homens e a mulher mortos no local.

Os corpos foram levados para o IML (Instituto Médico-Legal) de Tribobó, em São Gonçalo.