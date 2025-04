Mulher é morta à facadas na frente dos filhos: "Pai não faz isso"

© Reprodução- TV Globo

Uma mulher de 31 anos foi brutalmente assassinada a facadas dentro de casa, na madrugada desta segunda-feira (31), no Recanto das Emas, região administrativa do Distrito Federal. O principal suspeito é o marido da vítima, de 41 anos, que fugiu após o crime, mas foi preso em seguida por agentes da Polícia Militar.

O feminicídio ocorreu por volta da 1h da manhã, na residência do casal, localizada na Quadra 510. Segundo informações da Polícia Civil, o crime foi testemunhado pelos filhos do casal — incluindo uma menina de 11 anos que tentou impedir o ataque e acabou ferida em um dos dedos.

De acordo com os relatos da família, Maria José Ferreira foi atacada enquanto os filhos dormiam. A filha mais velha teria acordado com os gritos da mãe e viu o pai armado com uma faca. Mesmo suplicando para que não a matasse, Maria foi esfaqueada na frente da criança. “Ela [a filha] ainda tentou impedir, dizendo: ‘pai, não faz isso’. Mas ele continuou”, contou Célia Ferreira dos Santos, irmã da vítima. “Ver minha irmã naquela situação é devastador.”

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a mulher já estava sem vida quando a equipe chegou. A cena foi isolada para perícia, e o celular do suspeito foi apreendido.

Após o crime, o homem fugiu e foi localizado horas depois em uma área de mata, após enviar sua localização a um parente durante uma chamada de vídeo. Ele confessou o assassinato no momento da prisão e foi levado para a 27ª Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.

Familiares relataram que o relacionamento entre Maria e o companheiro era instável, marcado por ciúmes excessivos e ameaças constantes. O casal estava junto desde 2011 e havia se mudado para o Distrito Federal há menos de um ano. A vítima tentava se separar, mas era constantemente pressionada pelo marido, que dizia que tiraria a própria vida caso ela o deixasse.

Durante o depoimento à polícia, o suspeito afirmou que acreditava estar sendo traído. A motivação, segundo ele, teria sido o ciúmes e a suposta infidelidade da companheira.

O caso foi registrado como feminicídio e segue sob investigação.

