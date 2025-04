Advogado é preso em flagrante por maus-tratos à própria mãe em Goiânia

© Polícia Civil de Goiás / Divulgação

Um advogado de 58 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (1º) em Goiânia, acusado de submeter a própria mãe idosa a maus-tratos e abandono. A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Goiás após uma denúncia feita por profissionais de saúde do Centro de Atenção Integral à Saúde (Cais) Jardim América.

De acordo com a polícia, a mulher chegou à unidade de saúde em condições extremamente críticas. Ela foi deixada no local por uma pessoa não identificada e apresentava sinais evidentes de negligência: estava desnutrida, com lesões pelo corpo, suja de fezes e urina, com dificuldade para respirar e sem condições de comunicação.

Diante da gravidade do caso, a equipe do Cais acionou as autoridades. Papiloscopistas foram chamados para ajudar na identificação da paciente e localizaram dois possíveis filhos — um morando em Goiânia e outro em São Paulo. Com isso, os agentes conseguiram chegar ao endereço do suspeito, que acabou detido.

Além de maus-tratos e abandono de incapaz, o homem também vai responder por exploração financeira e abandono hospitalar. Esta não é a primeira vez que ele é investigado por crimes semelhantes — segundo a polícia, ele já havia sido preso anteriormente pelas mesmas acusações envolvendo a mãe.

O filho que vive em São Paulo foi informado da situação e se comprometeu a viajar até Goiânia, custear o tratamento da idosa e iniciar o processo legal de curatela.

As investigações seguem em andamento.

Leia Também: Mulher é morta à facadas na frente dos filhos: "Pai não faz isso"