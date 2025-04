Criminosos entram em velório e ateiam fogo em caixão de rival no CE

© Reprodução- Redes Sociais

Um velório se transformou em cenário de violência na cidade de Trairi, no interior do Ceará, após um grupo invadir o local e incendiar o caixão com o corpo do homem que estava sendo velado. O caso ocorreu na terça-feira (1º) e gerou indignação entre moradores da região.

A ação teria sido motivada por rivalidade entre facções criminosas. A vítima era apontada como integrante de um grupo oposto ao dos autores do ataque e havia morrido em confronto com a polícia dias antes.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que um jovem de 18 anos foi preso em flagrante. Ele responderá por cinco crimes, entre eles vilipêndio de cadáver, perturbação de cerimônia funerária e incêndio criminoso. Outros três suspeitos foram levados para a delegacia e tiveram suas participações colocadas sob investigação.

