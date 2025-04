Pastor evangélico pagava R$ 150 a menores em troca de sexo em Manaus

© Reprodução X

O pastor de uma congregação evangélica, de 38 anos, foi detido esta semana, em Manaus, no Amazonas, por pagar 150 reais a crianças e adolescentes em troca de relações sexuais e armazenar conteúdos pornográficos.

Uma equipe da polícia local, especializada em proteção de crianças e adolescentes, começou a investigar Gelson depois da denúncia da mãe de uma das vítimas, que encontrou conversas de teor sexual no celular do filho, bem como transferências bancárias através de Pix.

Durante as investigações, numa operação denominada Mateus 7:15, em referência a uma passagem da bíblia que menciona "falsos profetas" e "lobos devoradores", a polícia comprovou que o homem, nas atividades que desempenhava na congregação evangélica, lidava diretamente com crianças e adolescentes, da mesma faixa etária das vítimas, muitas vezes sem supervisão.

Após a detenção, de acordo com o jornal Metrópoles, as autoridades apreenderam diversos dispositivos eletrônicos e outros objetos que comprovaram as suspeitas.

Agora, Gelson vai responder pelos crimes de favorecimento à prostituição e aliciamento de menores para fins sexuais.

Leia Também: Emicida diz que não está acusando Fióti de roubo em disputa na Justiça