Pastores são acusados de desviar R$ 500 mil de fiel idosa já falecida

Cinco integrantes de uma igreja evangélica, entre eles um casal de pastores, foram indiciados pela Polícia Civil de Roraima pelos crimes de associação criminosa, estelionato e apropriação de bens de uma idosa de 66 anos. Segundo a investigação, o grupo usou o nome da vítima, Severina Lima Sobral da Cruz, para comprar carros, passagens aéreas e outros bens de alto valor. De acordo com o Portal Léo Dias, o prejuízo causado é estimado em R$ 500 mil. A idosa morreu em 2020.

Os acusados são um pastor de 56 anos, sua esposa de 55 anos, que também atuava como pastora, além do tesoureiro da igreja, de 68 anos, e dois missionários, de 51 e 24 anos. Todos são membros da mesma congregação. De acordo com a polícia, os bens adquiridos em nome da vítima eram usados exclusivamente pelos suspeitos. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

As investigações começaram após uma denúncia feita por um dos filhos da idosa. Ele relatou que a mãe era constantemente pressionada a fazer transações financeiras com a justificativa de ajudar a igreja e a família pastoral. "Durante a convivência, eles adquiriram quatro veículos, financiados em nome da idosa, mas que eram utilizados exclusivamente pelos pastores", diz trecho do inquérito. Além disso, há indícios de que a vítima foi induzida a realizar saques e transferências bancárias.

O grupo também é investigado pelo crime de curandeirismo. Segundo a polícia, os pastores teriam ministrado substâncias não autorizadas para tratar diabetes, hipertensão e problemas renais da idosa. O caso foi conduzido pela Delegacia de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência (DPIPCD) e incluiu medidas como buscas domiciliares, apreensão de veículos, prisões e quebra de sigilo bancário. O inquérito já foi encaminhado ao Ministério Público e à Justiça.

