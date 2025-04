Homem quebra santos em ataque a igreja na zona leste de São Paulo

© Reprodução/TV Verdes Mares

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem entrou na Paróquia Bom Jesus das Oliveiras, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, na manhã deste domingo (6), e derrubou imagens de dois santos no chão.

Gravações mostram-no conversando com um outro homem dentro da igreja e, em seguida, caminhando em direção aos santos. Ele os retira de dois altares e os derruba. Depois, ele retorna, segura as imagens caídas no chão e as arremessa novamente contra o piso. Não houve registro de feridos.

Nas redes sociais, a paróquia lamenta o ocorrido. Em um post, afirma que foi vítima de vandalismo por parte de um homem ainda não identificado, que destruiu as imagens da Santa Edwiges e do Senhor Bom Jesus das Oliveiras.

"Nossa paróquia se entristece profundamente pelo ato violento praticado no interior do templo. Expressamos nossa fé e esperança por mais paz, contando com o apoio de nossa comunidade paroquial", afirma a igreja.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o padre Genaldo Laurindo detalha o ocorrido. De acordo com ele, o homem entrou na igreja e procurava por ele. "Não tinha ninguém na igreja, apenas um senhor. Imagino que a pessoa queria conversar comigo ou até mesmo me agredir. Não me encontrando, partiu para a agressão das imagens", explica o padre.

Segundo ele, as imagens foram destruídas e terão de ser repostas. "Lamentamos profundamente, pedimos oração de vocês e a compreensão de que nos próximos dias ou meses não teremos as imagens expostas. Mas, em breve, com a graça de Deus e ajuda dos fieis, vamos colocar novas imagens", afirma ele, que pediu oração a todos. "Rezem por nós e por essa pessoas que cometeu esse ato insano."

A Polícia Militar afirma que recebeu um chamado para a ocorrência às 10h23, viaturas foram encaminhadas, e policiais realizam a averiguação no local. O caso vai ser encaminhado para o 50º DP (Itaim Paulista).