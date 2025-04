Feirante de 20 anos é morto por policial militar no Rio de Janeiro

© iStock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O feirante Pedro Henrique Morato Dantas, 20, foi morto a tiros na manhã deste domingo (6), na praça Panamericana, no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. O autor dos disparos foi identificado como o sargento da Polícia Militar Fernando Ribeiro Baraúna, 39, preso em flagrante por homicídio qualificado.

Segundo testemunhas, Fernando e a esposa, Natalia Teles, saíram de uma boate localizada nas proximidades da praça. Em depoimento, o policial afirmou que havia sido agredido durante uma confusão na boate, com suposta participação do feirante. Ao sair do local, a esposa teria reconhecido Pedro Henrique.

Inicialmente, o policial atirou para o alto e, depois, no jovem. O PM alegou ter agido em legítima defesa, afirmando que Pedro tentou esfaqueá-lo. A reportagem não localizou a defesa do policial.

A versão é contestada por outras testemunhas. Segundo elas, o rapaz havia saído cedo de casa para trabalhar na barraca de pastéis do pai e que não esteve na boate mencionada.

"Acordar às 3h da manhã para um infeliz vir e tirar a vida dele? Se ele soubesse, nem teria levantado. Agora querem dizer que ele estava em boate? O celular dele mostra a hora que despertou. Eu espero que essa Justiça, na qual a gente já tem dúvida, funcione. Vamos ver, vamos esperar", disse Jailton Dantas, pai do rapaz, no IML (Instituto Médico Legal).

O velório e o enterro de Pedro Henrique estão marcados para esta segunda-feira (7), no Cemitério Municipal de Pedro de Toledo, no interior de São Paulo, cidade onde vive a família materna do jovem.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que "o comando da corporação reitera que não compactua com excessos ou crimes cometidos por seus integrantes, punindo com rigor os envolvidos quando os fatos são comprovados". A Corregedoria Interna foi acionada e acompanha o caso.