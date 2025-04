Polícia investiga possível participação de outras pessoas na morte de Vitória

© Reprodução / Redes Sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga a possível participação de outras pessoas na morte da adolescente Vitória Regina de Sousa, 17, encontrada em uma área de mata no dia 5 de março em Cajamar, na Grande São Paulo.

A Folha de S.Paulo teve acesso a dois trechos do processo em que há menções à possibilidade de envolvimento de mais pessoas. Até o momento, apenas o operador de empilhadeira Maicol Antonio Sales dos Santos, 23, está preso.

A apuração conduzida pelo delegado Fabio Lopes Cenachi colocava Maicol como único suspeito do crime. O próprio delegado já afirmou que ele agiu sozinho. Num primeiro momento, Cenachi dispensou a realização de uma reconstituição, mas recuou, e o procedimento deve ser realizado nesta quinta-feira (10).

Foi no pedido de renovação da prisão temporária de Maicol que a Polícia Civil deixou a possibilidade em aberto. "Ao que parece, até aqui, ser integrado por mais indivíduos", diz parte do texto sobre o crime.

A possibilidade da presença de outras pessoas está também presente no despacho do juiz sobre a manutenção da prisão de Maicol por mais 30 dias. Ele foi detido no dia 8 de março.

"Por fim, conforme bem apontado pelo representante do Ministério Público, existem diligências que estão sendo realizadas no sentido de se apurar eventual participação de outras pessoas no crime em investigação, investigação esta que poderia ser embaraçada caso o preso seja colocado em liberdade."

No despacho, o juiz ainda diz que Maicol deve ser solto caso a prisão preventiva (sem prazo) não seja decretada.

A Polícia Civil aguarda os resultados de exames, entre eles amostras coletadas no veículo de Maicol. Os laudos devem ser entregues nesta semana.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirma que "as investigações seguem em andamento por meio de inquérito policial com o objetivo de esclarecer completamente os fatos".

Diz, ainda, aguardar resultados de laudos do IC (Instituto de Criminalística) e do IML (Instituto Médico Legal). "Além disso, está prevista a realização da reconstituição do crime como parte dos esforços para entender a dinâmica do caso e contribuir para seu esclarecimento."

Os advogados negam a participação de Maicol no crime e criticam o andamento das investigações. Ele foi indiciado sob a suspeita de homicídio qualificado em concurso com sequestro e ocultação de cadáver, afirmou a SSP (Secretaria da Segurança Pública).