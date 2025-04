Casal de empresários é achado morto em caminhonete no interior de SP

© iStock

SIMONE MACHADO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Os empresários José Eduardo Ometto Pavan, 69, e Rosana Ferrari, 61, foram encontrados mortos, com marcas de tiros, dentro de uma caminhonete em uma chácara na serra de São Pedro (a 192 km de São Paulo), no último domingo (6). Ninguém foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal, que é de Araraquara, também no interior de São Paulo, costumava passar os finais de semana na chácara, que fica na área rural.

Moradores de chácaras vizinhas relataram à polícia que, por volta das 7h, viram que o veículo do casal estava estacionado ao lado da casa, mas não chegaram a vê-los durante o dia.

Ao anoitecer eles perceberam que as luzes da casa não haviam sido acesas, como de costume, e decidiram entrar na chácara, que estava com o portão destrancado.

Ao se aproximarem do carro, uma Fiat Toro, viram que o corpo do empresário estava caído no interior do carro e chamaram a Polícia Militar. Rosana foi encontrada pelos policiais morta na caçamba da caminhonete.

A mulher estava com um ferimento de bala no lado esquerdo do peito. O marido tinha dois tiros na região do peito e estava com as mãos amarradas.

Ainda segundo a ocorrência, a carteira e os celulares das vítimas não foram encontrados. Uma sobrinha de Rosana relatou aos policiais que desde sábado tentava falar com a tia, mas a ligação não completava.

O caso foi registrado como duplo homicídio e segue em investigação pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), de Piracicaba.

A delegada Juliana Ricci, responsável pelo caso, disse que deve convocar uma entrevista coletiva quando tiver mais detalhes da investigação.

Segundo investigadores do Deic, o caso segue em sigilo e nenhuma linha de investigação foi descartada até o momento.

O casal era bastante conhecido em Araraquara, já que a mulher tinha uma escola infantil e ele um comércio de autopeças. Eles estavam juntos havia cerca de 20 anos e não tinham filhos.

"O que eu sei é o que a polícia passou para a gente. Eles estão investigando, foi um homicídio. Ele era uma pessoa extremamente cuidadosa, muito quieta e não contava nada das coisas dele para ninguém", disse Antônio Fernando Ometto Pavan, irmão de José Eduardo.

O sepultamento está previsto para a tarde desta terça-feira (8), no Cemitério São Bento, em Araraquara,

Em nota, a Prefeitura de Araraquara lamentou a morte dos empresários. "Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento de Rosana Ferrari, proprietária e diretora da Escola Educandário da Criança. Rosana dedicou sua vida à educação com amor, comprometimento e uma visão que transformou gerações. Seu legado como educadora, gestora e ser humano permanecerá vivo na memória de todos que tiveram o privilégio de aprender com ela -alunos, famílias, colegas e toda a comunidade escolar", diz o comunicado.

Via comunicado, a prefeitura disse se solidarizar "com os familiares, amigos e toda a equipe do Educandário da Criança. Que a força do seu exemplo continue inspirando o caminho de todos que acreditam na educação como instrumento de transformação".