Justiça de SP marca para maio julgamento de PM que matou lutador de jiu-jítsu Leandro Lo

© Reprodução / Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenente da Polícia Militar Henrique Otavio Oliveira Velozo, acusado de matar com um tiro na cabeça o lutador de jiu-jitsu Leandro Lo Pereira do Nascimento, deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no fim de maio. O crime aconteceu em agosto de 2022 e, desde então, Velozo está preso preventivamente no presídio Romão Gomes, na zona norte de São Paulo.

O TJ-SP informou que o julgamento ocorrerá nos dias 22 e 23 de maio, a partir das 10h, no plenário do Fórum Criminal da Barra Funda. O processo tramita em segredo de Justiça.

Velozo foi apontado como o autor do disparo que acertou o campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lo na cabeça durante um show de pagode dentro do clube Sírio Libanês, na zona sul da capital. A Folha tenta contato com a defesa do tenente.

Desde agosto de 2022, o advogado Claudio Dalledone Junior é responsável pela defesa do tenente e argumenta que ele agiu em legítima defesa em frente a uma agressão do lutador e de um grupo de amigos que o acompanhavam na festa.

Procurado pela Folha, Dalledone informou que a defesa vai apresentar documentos e laudos periciais que comprovam que o PM não procurou nenhum tipo de confronto com o campeão de jiu-jitsu.

PM RECEBE SALÁRIO

No dia 17 de março, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o Estado de São Paulo deveria voltar a pagar os salários do policial militar preso. O pagamento dos R$ 10,8 mil mensais havia sido suspenso três dias após o crime, em 7 de agosto de 2022.

A decisão do ministro André Medonça veio após a defesa de Velozo recorrer de uma sentença do TJ-SP que suspendeu o pagamento do militar acusado de assassinato.

A defesa alegou que, embora não esteja atuando nas ruas, o tenente ainda não foi condenado e a falta de pagamento viola a presunção de inocência do acusado e a irredutibilidade de vencimentos, princípio constitucional que impede a redução do salário de servidores públicos.