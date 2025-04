Suspeito de tentar matar esposa é preso; ela pulou de prédio para escapar

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi detido por suspeita de tentativa de feminicídio e ameaça contra a esposa em Contagem (MG). No dia 12 de fevereiro, a mulher pulou de um prédio para fugir do companheiro.

Pablo Henrique de Oliveira Rodrigues, de 32 anos, foi preso preventivamente após ficar cerca de um mês foragido. O mandado de prisão foi expedido no início de março, mas só ontem ele compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Contagem (MG) para prestar depoimento e, na sequência, foi preso.

Defesa diz que suspeito de tentar matar Jhenipher Sabriny de Oliveira, 31, quer "esclarecer o que aconteceu". "Ele não quer se furtar do processo, ele não quer atrapalhar as investigações. Ele quer esclarecer o que aconteceu", disse ao UOL o advogado Glauber Paiva.

Casal se desentendeu por conta de R$ 10 mil. Segundo a investigação, suspeito e vítima estavam na casa deles, em Contagem, no dia 12 de fevereiro, quando o homem exigiu que a esposa entregasse a quantia. Os R$ 10 mil havia sido sacado da empresa que ambos mantém juntos.

MULHER DISSE QUE PULOU DA JANELA PARA NÃO MORRER

Em entrevista a Universa, Jhenipher contou que Pablo entrou no quarto pedindo o dinheiro, e que ele estava "alterado". "Quando recusei, ele foi até a cozinha, pegou uma faca e veio em minha direção. Ele ameaçou me matar caso eu não entregasse o dinheiro e trancou a porta do quarto", contou. A defesa de Pablo negou as ameaças e afirmou que ele não estava munido de uma faca.

Para escapar da agressão, a vítima pulou da janela do apartamento, situado no segundo andar do edifício. "Ele me ameaçava a todo momento e eu tentava falar com ele em tom baixo de voz para que ele não ficasse ainda mais nervoso. Quando percebi que eu não sairia viva dali, me aproximei da janela e, quando ele olhou para o lado, lancei meu corpo para fora. Foi a única saída", contou Jhenipher.

Pablo resgatou a esposa e a levou ao hospital mas, durante o trajeto, continuou proferindo ameaças para que ela não o denunciasse. Ainda segundo o depoimento de Jhenipher, o homem permaneceu com as ameaças mesmo durante a internação.

Jhenipher, que teve fraturas nos pés, bacia, fêmur e punhos devido à queda, contou que Pablo negava acesso dela ao celular e ameaçava de morte ela, sua mãe e seu filho. A jovem só conseguiu denunciar o marido alguns dias depois.

A defesa do suspeito alega que a mulher "começou a contar uma versão diferente [dos fatos]". O advogado também afirmou que Pablo havia saído da comarca de Contagem após receber ameaças do irmão da vítima, "com receio da sua integridade física e moral".

Agora, Pablo aguarda sua audiência de custódia. Caso ele permaneça preso, a defesa entrará com um pedido de habeas corpus.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.