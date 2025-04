Justiça do Rio inicia julgamento de acusado de matar turista argentina em Búzios

© iStock

BRUNA FANTTI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O júri popular de Carlos José de França, acusado de matar a trapezista argentina Florencia Aranguren, 31, em dezembro de 2023, teve início nesta quarta (9), em Búzios, Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

França foi denunciado pela Promotoria sob acusação de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima). Os promotores pretendem pedir 30 anos de prisão. A defesa do homem não foi localizada pela reportagem.

Florencia foi morta a facadas quando passeava com o cachorro, três dias após chegar ao Brasil. Segundo a denúncia, após cometer o crime, o suspeito teria abandonado o corpo da vítima em uma trilha que dá acesso à praia, a 11 quilômetros do centro da cidade. Ela foi encontrada por guardas municipais, em companhia do cão, após aviso de um morador do local.

O animal ajudou na identificação do suspeito. O cachorro não reagiu quando curiosos se aproximaram do corpo, mas tentou atacar o homem apontado como autor do crime.

Ele foi foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Segundo o Ministério Público, laudo pericial comprovou que as roupas dele tinham manchas de sangue humano. A perícia de compatibilidade de DNA com o da vítima está em andamento pela Polícia Civil.

Em um vídeo, a vítima aparece passando com cachorro às 7h05 em uma rua do bairro. Vinte minutos depois, um homem passa pelo mesmo ponto de bicicleta.

A turista circense pretendia morar na cidade. Nas redes sociais, ela compartilhava fotos praticando acrobacia e imagens de desenhos feitos à mão, entre eles caricaturas. Testemunhas contaram que a turista fazia caminhadas com o seu cão diariamente pela região.