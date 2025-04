Estudante morre após ser baleada durante operação da PM em Salvador

© Reprodução- Redes Sociais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ana Luíza dos Santos, de 19 anos, morreu após ser baleada durante um confronto entre policiais militares e suspeitos na tarde deste domingo (13), no bairro da Engomadeira, em Salvador.

Polícia Militar alega confronto e diz ter reagido diante da ''injusta agressão''. A corporação informou que durante rondas de rotina na rua Nanan, final de linha do bairro da Engomadeira, os agentes foram surpreendidos por disparos feitos por um grupo de homens armados. Suspeitos teriam fugido do local na sequência e, durante a varredura da corporação pela comunidade, a jovem foi encontrada ferida no chão de uma viela.

Ela foi levada para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu. Um vídeo mostra o momento em que Ana Luíza é carregada para dentro da viatura policial, enquanto os moradores aparecem revoltados com a situação.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil com o levantamento de primeiras informações e perícias. A Polícia Militar da Bahia falou, em nota, que lamenta ''profundamente'' a morte da menina, se solidariza com os familiares e apura as circunstâncias da ação.

Ana Luíza estudava Estética e Cosmética. Ela era filha única e se formaria na faculdade no próximo ano, segundo informações publicadas por uma colega de turma nas redes sociais.

Família pede justiça. ''Ela era uma menina boa, de família, inteligente, educada. Só dava alegrias aos pais dela e tinha muitos sonhos que infelizmente não serão realizados'', disse Daiane Santos, prima da vítima, ao UOL.

MORTE GEROU PROTESTOS DE MORADORES

No momento em que Ana Luíza é levada para o socorro, pessoas da comunidade começaram a confrontar atitude dos PMs.''A menina é inocente, ela não tem nada a ver não'', grita uma delas. Um dos agentes, por sua vez, grita com os moradores e pede que os vídeos que estavam sendo gravados fossem apagados.

No final da tarde, a população fez um protesto na Estrada das Barreiras, que é uma via de acesso ao bairro. Os manifestantes colocaram fogo em objetos na pista e interceptaram ônibus que passavam pela região.

Imagens mostram o grupo sendo dispersado com bombas de efeito moral. A via foi liberada momentos depois e o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter os focos de incêndio. Segundo os bombeiros ninguém se feriu.

