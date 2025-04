Judoca é preso em GO sob suspeita de imobilizar e estuprar mulheres

© Shutterstock

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Um judoca de 38 anos foi preso nesta segunda-feira (14) sob suspeita estuprar ao menos duas mulheres e uma adolescente de 17 anos em Anápolis (GO). Segundo a polícia, ele imobilizava as vítimas e as levava para um lugar afastado, onde eram violentadas.

Pedro Paulo de Jesus Costa foi preso preventivamente (sem prazo) após a polícia identificá-lo com base na descrição física feita pelas vítimas, mesmo modo de atuação e proximidade dos locais em que ocorreram os crimes.

A polícia não informou se o suspeito já constituiu defesa.

De acordo com a polícia, todas as vítimas têm características físicas semelhantes e foram abordadas quando voltavam ou iam para o trabalho, em lugares desertos.

O modo de atuação, aponta a investigação, também era o mesmo: ele imobilizava as vítimas por trás, as ameaçava com um canivete e cometia o estupro.

O último crime foi no dia 6 de abril, quando uma das vítimas reagiu e mordeu o dedo do judoca, fugindo logo em seguida. No momento da prisão, ele ainda estava com o ferimento.

Pedro Paulo, de acordo com a Polícia Civil, ficou preso por 17 anos na Espanha por estupro e, em 2023, foi preso em flagrante em Anápolis pelo mesmo crime -atualmente ele responde em liberdade por esse processo.

A polícia divulgou a foto do suspeito para que outras possíveis vítimas possam reconhecê-lo.

Informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia da Polícia Civil, no número 197, ou, especificamente para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis pelo WhatsApp (62) 98595-6560 e pelo telefone (62)3328-2721.