Menino de sete anos morre após comer ovo de Páscoa envenenado

Um menino de sete anos morreu após consumir um ovo de Páscoa supostamente envenenado, em Imperatriz, no interior do Maranhão. A mãe e a irmã do garoto, uma adolescente, também passaram mal após ingerirem o chocolate e seguem internadas em estado grave na UTI do Hospital Municipal da cidade.

A Polícia Civil investiga o caso como possível envenenamento e prendeu, nesta quinta-feira (18), uma mulher de 36 anos, apontada como principal suspeita. Segundo os investigadores, ela é ex-namorada do atual companheiro da mãe das crianças.

De acordo com o portal G1, o ovo de Páscoa foi entregue à residência da família por um entregador, como se fosse um presente. A embalagem vinha acompanhada de um bilhete, sem assinatura, com a mensagem: “Com amor, para Miriam Lira. Feliz Páscoa.”

Pouco tempo após consumirem o doce, os três começaram a passar mal. O menino não resistiu e morreu; a mãe e a filha permanecem hospitalizadas.

A Polícia Civil do Maranhão aguarda agora o laudo da autópsia para confirmar a causa da morte e determinou a coleta de materiais para análise toxicológica das vítimas que seguem internadas. Em nota, a corporação afirmou que o Instituto de Criminalística de Imperatriz está conduzindo os exames laboratoriais.

O caso chocou a comunidade local e segue sendo tratado com prioridade pelas autoridades. A suspeita deve responder por homicídio e tentativa de homicídio, conforme o avanço das investigações.





