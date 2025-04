Suspeita de ter envenenado ovo de Páscoa agiu por ciúme e vingança, diz secretário no MA

© Shutterstock

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A mulher de 36 anos presa na última quinta-feira (17) sob suspeita de ter envenenado três pessoas que comeram um ovo de Páscoa no Maranhão agiu por ciúme e vingança, afirma o secretário estadual da Segurança Pública, Maurício Martins.

Um menino de sete anos morreu, enquanto a mãe e a irmã adolescente dele estão internadas na UTI do Hospital Municipal de Imperatriz (MA).

A suspeita é ex-namorada do atual companheiro de uma das vítimas, segundo a polícia. O homem não teria ingerido o chocolate, mas contribuiu com as investigações, diz o secretário.

A identidade da mulher não foi informada pelas autoridades, que também não divulgaram os responsáveis pela defesa dela. De acordo com o secretário, a suspeita confirmou ter comprado o chocolate, mas negou ter envenenado o produto.

"Existem indícios robustos da prática por essa suposta autora de crime de homicídio e de duas tentativas de homicídio por enquanto [diante do estado grave de saúde das outras vítimas]", disse Martins.

Ele afirmou que a polícia teve acesso a imagens da suspeita comprando os chocolates usando uma peruca. As autoridades também apreenderam com ela um produto que pode ser venenoso, mas que foi encaminhado à perícia para confirmação, disse o chefe da pasta.

A suspeita foi capturada por uma equipe da Delegacia Regional de Santa Inês em um ônibus interurbano, na cidade de Santa Inês, onde ela mora.

Amostras do alimento foram enviadas para análise do Icrim (Instituto de Criminalística de Imperatriz) e o inquérito foi instaurado pela Delegacia de Homicídios de Imperatriz, que está ouvindo testemunhas para elucidar o caso.

Conforme as investigações, o ovo chegou à casa da família por meio de um motoboy na noite de quarta-feira (16). Em um bilhete, foi enviada a mensagem 'Com amor. Feliz Páscoa!'.

