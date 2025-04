Perseguição termina em tragédia no Rio; três policiais morreram

© Wikimedia Commons

Três agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) morreram na madrugada de sexta-feira, após a viatura em que estavam colidir com um carro de passeio durante uma perseguição a motociclistas na Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com testemunhas ouvidas pelo g1, o veículo da polícia perseguia dois motociclistas sem capacete quando "saltou" várias vezes e bateu no carro de passeio. Os dois veículos foram arremessados para uma rua lateral, colidindo com postes diferentes.

Com o impacto, os quatro agentes que estavam na viatura foram lançados para fora do carro. Um deles sobreviveu e foi levado para o Hospital Getúlio Vargas, mas já recebeu alta.

No carro de passeio estavam três pessoas, mas apenas o motorista foi lançado para fora do veículo. Ele, a esposa e a filha de 2 anos sofreram apenas ferimentos leves.

Os motociclistas que estavam sendo perseguidos pela viatura fugiram.

Leia Também: Justiça anula contrato que Larissa Manoela assinou com gravadora na infância