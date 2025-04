Base da PM é atacada a tiros em São Vicente

© Shutterstock

PAULO EDUARDO DIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma base da Polícia Militar na praça Imigração Japonesa, em São Vicente, na Baixada Santista, foi atacada a tiros na madrugada deste sábado (19).

Os disparos contra o imóvel da 2ª Companhia do 39º Batalhão de Polícia Militar do Interior feitos pelo garupa de uma moto atingiram uma porta de vidro do imóvel e três carros particulares dos policiais militares que estavam estacionados em frente ao prédio.

O ataque ocorreu por volta da 0h30 e não deixou feridos. Os dois homens que estavam na moto figuram. Cerca de 15 tiros teriam sido realizados.

A motocicleta utilizada no ataque estava sem placa, conforme a Secretaria da Segurança Pública.

O caso foi registrado na Polícia Civil como dano ao patrimônio e disparo de arma de fogo. Investigadores e policiais militares tentam identificar os autores do crime.

Em outubro de 2024 uma base de alvenaria da Polícia Militar na avenida Lydio Martins Corrêa, na Vila Zilda, periferia de Guarujá, também na Baixada Santista, sofreu um ataque semelhante.

O atentado foi praticado por dois homens, cada um em uma moto, que fugiram. Três tiros atingiram o imóvel, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública. Ninguém se feriu.

Um suspeito de envolvimento na ocorrência foi detido dias depois.