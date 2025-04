Avós são presos após suposto abandono de recém-nascido que teve pé e orelha amputados em MG

© iStock

ARTUR BÚRIGO

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 36 anos e um homem de 39 anos foram presos por supostamente abandonar um recém-nascido que está internado em estado grave, com orelha e pé amputados, após ter sido atacado por cachorros em Angelândia (MG), no Vale do Jequitinhonha.

A pessoa apontada como mãe da criança, uma adolescente de 16 anos, foi apreendida por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado.

A reportagem não conseguiu contato com o advogado responsável pela defesa dos acusados.

De acordo com o boletim de ocorrência, vizinhos encontraram no sábado (19) o bebê chorando e sendo atacado por cães. Eles espantaram os animais e acionaram o socorro.

Em estado grave, o recém-nascido foi transportado de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital João 23, em Belo Horizonte, que não informa o estado de saúde do paciente. A corporação disse que os ferimentos indicam ter sido causados por ataques de animais.

As testemunhas afirmaram que a criança seria filho de uma adolescente que morava com a mãe e o padrasto em uma casa vizinha e tentava esconder a gravidez.

Os policiais relataram no boletim de ocorrência que a residência deles estava vazia quando chegaram ao local, mas que estava parcialmente aberta.

No quarto que seria da adolescente, os militares encontraram uma toalha com manchas de sangue, além de marcas recentes de sangue no colchão.

Eles relataram que havia indícios de que a casa havia sido limpa recentemente e também encontraram uma mala de roupas.

Após diligências, os policiais se deslocaram até a casa de familiares da adolescente, onde encontraram ela, a mãe e o padrasto. Em contato com os militares, a adolescente negou a gravidez e o parto e disse que usava uma cinta abdominal para afinar a cintura.

Os avós da criança também disseram não ter conhecimento de que a garota estava grávida.

Eles foram encaminhados à policlínica municipal, onde a adolescente foi atendida pelo médico de plantão.

No laudo, consta que ela apresentava lacerações perineais e saída ativa de sangue, além de colo de volume aumentado, com orifício interno e externo dilatados.

A 3ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil ratificou a prisão em flagrante do homem e da mulher pelo crime de tentativa de homicídio qualificado e os encaminhou ao sistema penitenciário.

A adolescente aguarda posição do Ministério Público sobre sua eventual internação, disse a Polícia Civil, que acrescentou que a investigação segue em andamento.