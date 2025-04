Trio é detido ao roubar R$ 60 mil em Ozempic de farmácia em SP

© <p>Shutterstock</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens, de 18 e 19 anos, foram presos e um adolescente de 16 foi apreendido, na madrugada desta sexta-feira (25), durante roubo de Ozempic em uma farmácia no Brooklin, zona sul de São Paulo.

O crime aconteceu na rua Joaquim Nabuco, às 2h40. Os suspeitos roubaram várias caixas do medicamento usada para o controle do diabetes e também emagrecimento, que totalizavam R$ 60 mil, além de R$ 3.000 em dinheiro, segundo a Polícia Militar.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegarem à farmácia, os agentes viram um dos suspeitos deixando o local com uma caixa. Ao ver os policiais, o homem tentou fugir, mas acabou detido, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública). O segundo criminoso foi detido no interior da farmácia. Já o terceiro envolvido tentou fugir pelos fundos do estabelecimento, mas foi contido pelos PMs.

Foram apreendidos e entregues ao representante da farmácia a quantia em dinheiro que havia sido subtraída, além dos medicamentos roubados. Os celulares dos autores foram apreendidos.

Um veículo que estava estacionado do outro lado da rua e que serviria para a fuga dos suspeitos foi apreendido. De acordo com a PM, o carro havia sido roubado dias antes e estava com os itens de verificação adulterados.

O caso foi registrado como roubo e corrupção de menores no 27° DP (Ibirapuera).