Militar da reserva é preso por estuprar cinco crianças em Roraima

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um militar da reserva de 60 anos foi preso em Bonfim (RR) na quinta-feira (24) após ser condenado a mais de 50 anos de prisão por estuprar cinco crianças.

As vítimas eram vizinhas do homem e tinham entre quatro e 12 anos de idade, segundo a Polícia Civil. Ele foi localizado e preso no município de Bonfim, região norte de Roraima.

Polícia tinha dois mandados de prisão contra o militar após a Justiça proferir duas sentenças de condenação. Em uma sentença, o homem foi condenado a 33 anos e quatro meses de reclusão em regime fechado por abusar de quatro crianças entre 1994 e 2007. Em outra, ele foi condenado a 17 anos e 22 dias por abusar de uma criança de três anos em 2012.

A primeira vítima foi violentada sexualmente dos anos de 1994 a 2000, quando ela tinha entre 6 e 12 anos. A criança tinha o hábito de frequentar a residência do vizinho.

Os abusos aconteciam quando o militar chegava mais cedo do trabalho e ficava a sós com a vítima. Além disso, o homem a observava de sua própria residência e exibia as partes íntimas à criança.

Em 2003, o militar abusou de uma criança de quatro anos. Ela também era vizinha e frequentava a casa do homem para brincar com sua filha, ocasião em que ele aproveitava para cometer o abuso. Os abusos foram descobertos quando ela relatou para familiares.

A terceira vítima relatou que foi abusada sexualmente, em 2005, quando tinha 12 anos, enquanto foi deixada pela mãe aos cuidados do militar e sua esposa. A mãe estava trabalhando fora do país.

Quando a mãe da vítima retornou do país vizinho, a criança insistiu para que não morasse mais com os vizinhos. A partir disso, a criança passou a residir com familiares e relatou à tia, no ano de 2008, que foi abusada. A tia acionou a polícia.

Já no ano de 2007, outra criança de seis anos, também vizinha, sofreu abuso sexual. Os atos criminosos também ocorriam enquanto a vítima ia à casa dele para brincar com seus filhos.

Os crimes foram descobertos quando uma criança contou aos pais que estava sendo abusada. Eles conversaram com os vizinhos, que também questionaram seus filhos e descobriram os crimes. Por esses crimes, o homem foi sentenciado à pena de 33 anos e quatro meses.

Em 2012, o militar abusou de uma criança de três anos. A vítima também era deixada aos cuidados de sua esposa, oportunidade em que era violentada pelo acusado.

Mãe descobriu os abusos após a criança recusar ir à casa do militar. Quando questionada pela mãe sobre o que estava acontecendo, a criança demonstrou com gestos o que o homem estaria praticando.

Militar está preso em Boa Vista, onde teve sua prisão formalizada. Ele foi apresentado na manhã de ontem, na audiência de custódia.