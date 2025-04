Falso professor de canto é preso por dar bebida com sêmen a alunas

© Reprodução- TV Anhanguera

Um homem de 26 anos, que se apresentava como professor de canto, foi preso em flagrante na última sexta-feira (25) em Luzimangues, distrito de Porto Nacional (TO), sob a suspeita de cometer violência sexual mediante fraude. A polícia o acusa de misturar sêmen em bebidas oferecidas a suas alunas, sob a falsa promessa de que a substância melhoraria suas vozes.

Duas vítimas procuraram a polícia relatando que o suspeito lhes ofereceu um líquido, alegando ser um chá benéfico para as cordas vocais. Uma das alunas, ao perceber a natureza do líquido, identificou-o como sêmen e imediatamente acionou as autoridades.

A Polícia Civil confirmou, segundo a TV Anhanguera, que o sêmen encontrado nas bebidas pertencia ao próprio professor. Além de fornecer a substância, o homem filmava as alunas ingerindo o líquido. A afiliada também informou que o suspeito confessou o crime à polícia.

Após a prisão em flagrante, o indivíduo foi encaminhado para a Central da Mulher 24h, em Palmas (TO), onde foi autuado pelo crime de violação sexual mediante fraude. O caso segue sob investigação da 72ª Delegacia de Polícia de Luzimangues.

Leia Também: Trio é detido ao roubar R$ 60 mil em Ozempic de farmácia em SP