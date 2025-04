Motorista de aplicativo é preso após matar passageiro na zona leste de SP

© Reprodução

Um desentendimento sobre o destino final de uma corrida de aplicativo resultou na morte de um passageiro na madrugada deste domingo (27), na Penha, Zona Leste de São Paulo. O motorista do veículo foi preso em flagrante.

O crime ocorreu por volta das 23h50 de sábado (26), na Avenida Gabriela Mistral, próximo ao cruzamento com a Avenida Condessa Elizabeth de Robiano. Câmeras de segurança registraram parte da ação.

De acordo com a polícia, a vítima e sua namorada haviam solicitado o carro após saírem de uma festa no Jardim das Camélias, na Zona Sul da capital. A discussão fatal teria se iniciado quando o motorista teve dificuldades em encontrar o endereço de destino.

As imagens obtidas pela TV Globo mostram o veículo parado no cruzamento durante o crime. O motorista desembarca, e após alguns instantes, deixa o local. A vítima, um homem, ficou caída na avenida ao lado da namorada. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal do Tatuapé, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar efetuou a prisão em flagrante do motorista, que foi conduzido ao 31º Distrito Policial da Vila Carrão. O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

